Лисакович: первый матч в Лиге чемпионов — и сразу гол

Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович прокомментировал ничейный исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

«Первый матч в Лиге чемпионов — и сразу гол. Мечта! Я маленький был — смотрел по телевизору, как играют. Атмосфера, конечно, не та, вживую, даже когда смотрел, всё было по-другому. А тут забили при неполном стадионе — совсем другое», — приводит слова Лисаковича «Чемпионат».

Он отметил, что перед матчем Марко Николич дал установку плотно играть с опорными полузащитниками, чтобы вынудить соперников начинать атаки через крайних защитников.

«Я выпал из игры после забитого гола? Может быть, какие-то эмоции, адреналин, может быть. Старался возвращаться, помогать. Австрийцы хорошо забрали мяч, мы играли больше на контратаках, играли вторым номером», — добавил форвард.

«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью — 2:2. 22-летний Лисакович стал автором второго гола своей команды, сравняв счёт на 75-й минуте.

Ранее Николич высказал мнение, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного от «Зальцбурга» мяча.