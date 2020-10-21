Николич считает, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного от «Зальцбурга» мяча

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение, что первый пропущенный его командой мяч изменил ход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

«Почему Доминик Собослаи был один? Не было дисциплины в обороне в этот момент. Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Если бы не пропустили, было бы легче во втором тайме», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Он отметил, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного мяча.

«Зальцбург» — бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме. Ничего страшного, двигаемся дальше», — добавил специалист.

«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью — 2:2.

Ранее Николич заявил, что недоволен ничьей с «Зальцбургом» в матче ЛЧ.