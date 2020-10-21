Николич считает, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного от «Зальцбурга» мяча

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение, что первый пропущенный его командой мяч изменил ход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
Николич считает, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного от «Зальцбурга» мяча
  • Reuters

«Почему Доминик Собослаи был один? Не было дисциплины в обороне в этот момент. Если в целом говорить об обороне, сыграли нормально. Но гол выдался сумасшедший. Он и поменял сценарий игры. Если бы не пропустили, было бы легче во втором тайме», — приводит слова Николича «Чемпионат».

Он отметил, что «Локомотив» очень хорошо играл до пропущенного мяча.

«Зальцбург» — бегающая команда. Как раз в контратаке они и заработали тот самый угловой, который поменял игру. Но у нас были моменты во втором тайме. Ничего страшного, двигаемся дальше», — добавил специалист.

«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью — 2:2. 

Ранее Николич заявил, что недоволен ничьей с «Зальцбургом» в матче ЛЧ.

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