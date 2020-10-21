Николич заявил, что недоволен ничьей с «Зальцбургом» в матче ЛЧ
- Reuters
«Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку — это сильно изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше», — приводит слова Николича «Чемпионат».
«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью — 2:2. Во втором туре группового этапа соперником железнодорожников станет мюнхенская «Бавария».
Ранее сообщалось, что Руслан Нигматуллин высказался о ничьей «Локомотива» с «Зальцбургом» в ЛЧ.