Николич заявил, что недоволен ничьей с «Зальцбургом» в матче ЛЧ

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».
Николич заявил, что недоволен ничьей с «Зальцбургом» в матче ЛЧ
  • Reuters

«Не очень доволен результатом, хотели забрать три очка. Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку — это сильно изменило сценарий игры. Сегодня мы заработали одно очко. Двигаемся дальше», — приводит слова Николича «Чемпионат».

«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью — 2:2. Во втором туре группового этапа соперником железнодорожников станет мюнхенская «Бавария».

Ранее сообщалось, что Руслан Нигматуллин высказался о ничьей «Локомотива» с «Зальцбургом» в ЛЧ.

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