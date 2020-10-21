Нигматуллин высказался о ничьей «Локомотива» с «Зальцбургом» в ЛЧ

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал ничейный исход матча московской команды с австрийским «Зальцбургом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Учитывая большое желание и любовь «Зальцбурга» атаковать, самое логичное было заморозить игру и выставить пять защитников. Наш клуб выставил состав с двумя нападающими, что выглядело легкомысленно. Но как показал результат, вышло всё довольно неплохо. Пропущенные голы были и случайными, но стоит отметить шикарный сейв Гилерме на 93-й минуте. Дебют «Локомотива» оценю как удачный», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Он отметил, что его порадовали смелые действия «Локомотива» в игре с «Зальцбургом».

«Так можно добиваться результата. Надеюсь, что и с «Баварией», и с «Атлетико» это удастся сделать. И «Локомотив» будет уже не пассажиром, как сказал «Зальцбург», теперь они это поняли, а кондуктором», — добавил экс-голкипер.

«Локомотив» и «Зальцбург» в Австрии сыграли вничью 2:2.

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