Кикнадзе рассказал о срыве переговоров с Манджукичем

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал несостоявшийся переход в команду хорватского нападающего Марио Манджукича.
Кикнадзе рассказал о срыве переговоров с Манджукичем
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«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Эти пункты ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не сумели снять свои сомнения, хотя во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать. С нашей стороны было огромное уважение к такому выдающемуся футболисту. Конечно, мы хотели, чтобы Манджукич был в «Локомотиве». Это было бы не только усилением команды в линии атаки, но и сильным ходом с точки зрения маркетинга. К сожалению, этого не случилось. Ничего, это работа, движемся дальше», — цитирует Кикнадзе Sport24.

34-летний Манджукич в настоящее время находится в статусе свободного агента. За свою карьеру хорватский форвард выигрывал Лигу чемпионов с «Баварией», а также играл в финале чемпионата мира со своей национальной сборной.

Ранее экс-президент «Локомотива» раскритиковал действия менеджмента клуба на трансферном рынке.

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