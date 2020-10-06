Экс-президент «Локомотива» раскритиковал действия менеджмента клуба на трансферном рынке

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу клуба в нынешнее трансферное окно.

«Трансферную работу можно оценивать как отрицательную. Мне вообще непонятны действия менеджмента «Локомотива». Узбека молодого взяли, Жалолиддинова, какая-то махинация вообще. Подписали, а сейчас отзаявили. Непонятный трансфер с пожилым сербским защитником Райковичем. Чорлука сейчас травмирован, а Магкеев играет центрального защитника. Зачем тогда брали Райковича? Порадовался, что Далера Кузяева берут — тоже трансфер сорвался», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Также бывший президент «Локомотива» выразил сомнение относительно последнего приобретения клуба, форварда Зе Луиша.

«Я не думаю, что это хороший трансфер. Большой риск. Зе Луиш в возрасте, травматичен. Неизвестно, в какой он форме: он в последних матчах и не играл практически. Я не думаю, что он поможет «Локомотиву». Сейчас у команды много проблемных линий. А получается, что под Лигу чемпионов, кроме Зе Луиша, никого не подписали. Это всё минусы менеджмента во главе с Кикнадзе», — добавил Наумов.

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход Зе Луиша в «Локомотив».