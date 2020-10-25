Гэтжи заявил, что после ухода Нурмагомедова, он — номер один в лёгком дивизионе UFC

Американский боец легкого веса Джастин Гэтжи назвал себя сильнейшим бойцом легкого дивизиона UFC после завершения карьеры чемпиона промоушена россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«С его уходом теперь я — номер один в лёгком весе. Порье и Конор будут драться 23 января. Но они не объявили об этом официально. Если Макгрегор хочет выскочить и получить пояс — я здесь. Если они хотят отдать этот пояс кому-то другому, пусть будет так. Но я буду готов. Я снова готов к бою. Это моя работа. Это моя жизнь. Я её сильно люблю», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Гэтжи проиграл Нурмагомедову в титульном бою на турнире UFC 254, после которого 32-летний россиянин объявил об уходе из спорта.

В послужном списке Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках за карьеру, из которых 13 — в UFC.

31-летний Гэтжи потерпел третье поражение при 22 победах в ММА.

Ранее Дана Уайт ответил о возможном титульном бое между Макгрегором и Порье после ухода Нурмагомедова.