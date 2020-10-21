Дзюба прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в ЛЧ

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Нападающий и капитан петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение своей команды от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дзюба прокомментировал поражение «Зенита» от «Брюгге» в ЛЧ
  • Reuters

«В Лиге чемпионов нельзя позволять себе играть активно только 20—25 минут, за это наказывают, что и произошло. До пропущенного мяча мы были скованными, закрепощёнными, а когда соперник забил — включились. Называть поражение незаслуженным не буду — не нам судить, кто что заслужил. Но сама игра была скорее ничейной», — приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак высказался о причинах поражения «Зенита» от «Брюгге» в матче ЛЧ.

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