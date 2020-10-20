Семак высказался о причинах поражения «Зенита» от «Брюгге» в матче ЛЧ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Тяжёлый матч был, как и предполагалось. Играли пассивно до пропущенного мяча. Создали несколько хороших моментов, могли победить, но из-за наших же ошибок пропустили два мяча. Соперник сегодня много моментов не создал. Пропустили из-за своих ошибок. В атаке наша атакующая линия смотрелась неубедительно до пропущенного мяча, потом неплохо действовали, но не смогли победить», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что команде до пропущенного мяча в атаке не хватало остроты.

«Не могу сказать, что не было интенсивности, а после пропущенного мяча стало больше обостряющих моментов», — добавил специалист.

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2, пропустив решающий мяч уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее сообщалось, что Андрей Созин призвал болельщиков не злорадствовать над «Зенитом».