Созин призвал болельщиков не злорадствовать над «Зенитом»

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Созин призвал болельщиков не злорадствовать над «Зенитом»
  • Reuters

«У «Зенита» сегодня совсем не было скорости. И это не только проблема «Зенита», скорости не хватает всем в Российской премьер-лиге. Но я бы хотел сказать болельщикам: давайте не будем злорадствовать над «Зенитом»! Да, на мой взгляд, они должны обыгрывать «Брюгге» дома, но надо признать — пешком в Лиге чемпионов не выиграть. Не понимаю, почему они так боялись бельгийцев. Следующие матчи ещё сложнее, так что «Зениту» надо пожелать удачи и командной скорости», — приводит слова Созина «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что, по мнению Алексея Игонина, «Зенит» заслужил поражение в матче ЛЧ с «Брюгге».

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