Игонин считает, что «Зенит» заслужил поражение в матче ЛЧ с «Брюгге»

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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал поражение петербургской команды от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Игонин считает, что «Зенит» заслужил поражение в матче ЛЧ с «Брюгге»
  • Reuters

«Сегодня не понравился результат. «Зенит» заслужил поражение. Те голы, которые пропустили питерцы, — это хорошие комбинации и осмысленная игра соперника. Простые комбинации, которые проходили в штрафной нашей команды. Как можно сказать, что оба пропущенных гола не выходят из логики игры? При всём желании, даже язык не повернётся», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

Он отметил, что если рассматривать прошедший матч как отдельно взятое событие, то ничего страшного не произошло, но в контексте борьбы за выход из группы это является серьёзной проблемой.

«Если говорить о хорошем, после 70-й минуты «Зенит» наконец включился. Причём включились на 100% и игра совершенно по-другому смотрелась. Уверен, дело даже не в том, что соперник подсел и опустился в оборону, — это «Зенит» заставил и вынудил действовать таким образом», — добавил экс-хавбек «Зенита».

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин отреагировал на поражение «Зенита» от «Брюгге» в матче ЛЧ.

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