Уткин: установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в ЛЧ

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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение петербургского «Зенита» от бельгийского «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Уткин: установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в ЛЧ
  • Reuters

«Благодаря раннему началу матча установлен рекорд достижения ясности перспектив «Зенита» в Лиге чемпионов. Когда я говорил, что шанс занять любое не четвёртое из мест в группе — 1%, мне обычно отвечали, что просто я ненавижу «Зенит». Ну а какое же ещё?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

«Зенит» на своём поле проиграл «Брюгге» со счётом 1:2.

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что «Зенит» и «Краснодар» не выйдут из группы в плей-офф ЛЧ.

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