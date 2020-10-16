Черчесов ответил на вопрос по поводу возможной натурализации Жиго
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«Если он хочет быть россиянином — это его личное дело. Буду ли ему звонить и предлагать паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сейчас ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу», — цитирует Черчесова Sport24.
Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. На его счету 54 матча, шесть голов и четыре результативные передачи в составе красно-белых.
Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что стоит натурализовать Самуэля Жиго для сборной России.