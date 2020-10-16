Черчесов ответил на вопрос по поводу возможной натурализации Жиго

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Если он хочет быть россиянином — это его личное дело. Буду ли ему звонить и предлагать паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сейчас ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу», — цитирует Черчесова Sport24.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. На его счету 54 матча, шесть голов и четыре результативные передачи в составе красно-белых.

Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что стоит натурализовать Самуэля Жиго для сборной России.