Черчесов ответил на вопрос по поводу возможной натурализации Жиго

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос по поводу возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
Черчесов ответил на вопрос по поводу возможной натурализации Жиго
  • © REUTERS / MAXIM SHEMETOV

«Если он хочет быть россиянином — это его личное дело. Буду ли ему звонить и предлагать паспорт? Никогда такого не было. Не знаю, что будет дальше, но сейчас ситуация такая. Невозможно заставить любить по приказу», — цитирует Черчесова Sport24.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. На его счету 54 матча, шесть голов и четыре результативные передачи в составе красно-белых.

Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что стоит натурализовать Самуэля Жиго для сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить