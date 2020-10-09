Газзаев считает, что стоит натурализовать Жиго для сборной России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев выступил за натурализацию французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Жиго и Джикия — сыгранная пара в «Спартаке». Не первый год действуют вместе. Весь футбольный мир идёт по пути натурализации. Почему мы должны от этого отказываться? Тот же Марио Фернандес с успехом защищает цвета сборной России», — цитирует Газзаева «Спорт-Эскпресс».

По его мнению, Жиго будет полезен сборной России, нужно идти в ногу со временем и думать о результате.

«Жиго и Джикия способны составить крепкий дуэт в сборной, значительно усилят нашу команду. Я только за. Кроме того, Жиго однозначно повысит конкуренцию в нашей защите, подхлестнёт российских игроков прогрессировать. А это очень важно!» — добавил Газзаев.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. На его счету 54 матча, шесть голов и четыре результативные передачи в составе красно-белых.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России в матче со Швецией.