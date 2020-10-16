Агент Антона Миранчука прокомментировал слухи о продлении контракта с «Локомотивом»

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, отреагировал на информацию о продлении контракта с его клиентом.
Агент Антона Миранчука прокомментировал слухи о продлении контракта с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«От кого пошла эта информация? Журналисты? А что, СМИ у нас трудовые договоры подписывают и согласовывают? Любопытно. Без комментариев», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». На счету футболиста 113 матчей, он забил 25 мячей и отдал 16 результативных передач.

Ранее Марко Николич заявил, что Александр Кокорин был готов перейти в «Локомотив».

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