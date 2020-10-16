Николич: Кокорин был готов перейти в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как сорвался переход форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Я хотел Кокорина, это российский игрок. Поменялся лимит на легионеров в этом сезоне. Для нас было бы здорово подписать его в начале трансферного окна. Я хотел Александра ещё три месяца назад. Тогда у нас появилась бы возможность усилить другие позиции иностранцами. Это было важно, но не случилось. Я лично говорил с Кокориным, раз или два. Он хороший парень, был готов прийти к нам. Но я повторюсь: это было три месяца назад. Проехали», — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале Nobel.

2 августа «Спартак» официально объявил о подписании Александра Кокорина. Нападающий заключил контракт со «Спартаком» на правах свободного агента по схеме «3 + 1». С 2016 по 2020 год 29-летний форвард выступал за «Зенит».

Ранее Николич заявил, что не будет отталкиваться от интересов болельщиков.