Николич: я не тот тренер, который будет отталкиваться от интересов болельщиков

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что не старается прививать своей команде атакующий стиль игры.
Николич: я не тот тренер, который будет отталкиваться от интересов болельщиков
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Говорил ли я когда-нибудь относительно атакующего футбола? Никогда. Я говорил наоборот. Атакующий футбол интересен в первую очередь болельщикам. А я не тот тренер или человек, который будет от этого отталкиваться. Самое существенное в футболе — это результат. Иногда получается сыграть красиво, а иногда не очень. Иногда игра даётся трудно, а иногда очень легко. Атакующий футбол — это не так важно. Главное, чтобы в конце был результат», — заявил Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Сербский специалист возглавил клуб 1 июня, сменив на тренерском мостике легенду «Локомотива» Юрия Сёмина.

Ранее Николич заявил, что «Локомотив» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге.

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