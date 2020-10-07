Николич заявил, что «Локомотив» будет бороться за победу в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о задачах, которые ставит перед своей командой.

«Мы будем биться за победу в РПЛ. У нас есть хорошая атмосфера и дисциплина, готовы каждый раз биться на поле. Где будем в конце, не хочу и не могу сейчас предсказать. Для меня всегда цель — это первое место. Какую задачу ставило руководство, когда подписывали контракт? Быть в числе лидеров. Но мне этого мало, я хочу быть первым. Мы попробуем это сделать», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

После десяти туров «Локомотив» имеет 18 очков, занимая пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет три очка.

Ранее Николич признался, что Манджукич был его первоочередной опцией на позицию форварда.