Николич заявил, что «Локомотив» будет бороться за победу в РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о задачах, которые ставит перед своей командой.
Николич заявил, что «Локомотив» будет бороться за победу в РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы будем биться за победу в РПЛ. У нас есть хорошая атмосфера и дисциплина, готовы каждый раз биться на поле. Где будем в конце, не хочу и не могу сейчас предсказать. Для меня всегда цель — это первое место. Какую задачу ставило руководство, когда подписывали контракт? Быть в числе лидеров. Но мне этого мало, я хочу быть первым. Мы попробуем это сделать», — заявил Николич в эфире телеканала «Матч ТВ». 

После десяти туров «Локомотив» имеет 18 очков, занимая пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидеров составляет три очка.

Ранее Николич признался, что Манджукич был его первоочередной опцией на позицию форварда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить