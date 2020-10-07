Николич признался, что Манджукич был его первоочередной опцией на позицию форварда

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о том, кого клуб рассматривал в качестве нового нападающего.

«Нам нужен был забивной форвард. Опытный и помогающий партнёрам. Моё первое желание — это Марио Манджукич, но не получилось в конце. Не знаю, почему не получилось. Только слухи, а они меня не интересуют. Был ещё Дарвин Нуньес, но он перешёл в «Бенфику» за €25 млн. У нас таких денег нет. Появилась возможность взять Зе Луиша, мы очень быстро оформили трансфер», — рассказал Николич в интервью телеканалу «Матч ТВ».

34-летний Марио Манджукич в настоящее время находится в статусе свободного агента. Зе Луиш был приобретён из «Порту» за сумму порядка €10,75 млн.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш уже заявлен для выступлений в ЛЧ.