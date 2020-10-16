Заболевший коронавирусом Роналду заявил, что не нарушал медицинский протокол

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Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что не нарушал медицинский протокол по возвращении в Турин.
Заболевший коронавирусом Роналду заявил, что не нарушал медицинский протокол
  • Reuters

«Моя семья располагается на другом этаже дома, мы не контактируем друг с другом. Я уважаю протокол, я его не нарушал, как было сказано. Это ложь», — цитирует Роналду Football Italia.

По его словам, он вместе со своей командой позаботился о соблюдении всех процедур. Кроме того, он отметил, что вернулся в Италию санитарным рейсом и ни с кем не контактировал.

Роналду получил положительный результат теста на коронавирус в расположении сборной Португалии.

Ранее Вадим Евсеев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Роналду.

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