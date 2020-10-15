Евсеев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Роналду

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев с юмором пожелал здоровья форварду сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Когда футбол — лучшее лекарство от коронавируса. Криштиану, здоровья!» — написал Евсеев в Instagram, опубликовав фото Роналду и телевизора с изображением эфира с российскими тренерами.

Роналду получил положительный результат теста на коронавирус в расположении сборной Португалии. Потом форвард сфотографировал себя у телевизора, по которому показывают матч его сборной. Этот снимок стал мемом.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин.