Евсеев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Роналду
- Reuters
«Когда футбол — лучшее лекарство от коронавируса. Криштиану, здоровья!» — написал Евсеев в Instagram, опубликовав фото Роналду и телевизора с изображением эфира с российскими тренерами.
Роналду получил положительный результат теста на коронавирус в расположении сборной Португалии. Потом форвард сфотографировал себя у телевизора, по которому показывают матч его сборной. Этот снимок стал мемом.
Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин.