Евсеев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Роналду

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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев с юмором пожелал здоровья форварду сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Евсеев пожелал здоровья заболевшему коронавирусом Роналду
  • Reuters

«Когда футбол — лучшее лекарство от коронавируса. Криштиану, здоровья!» — написал Евсеев в Instagram, опубликовав фото Роналду и телевизора с изображением эфира с российскими тренерами.

Роналду получил положительный результат теста на коронавирус в расположении сборной Португалии. Потом форвард сфотографировал себя у телевизора, по которому показывают матч его сборной. Этот снимок стал мемом.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Роналду вернулся в Турин.

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