Футболисты иркутского «Зенита» отказались играть за команду из-за долгов

Все игроки иркутского «Зенита» сообщили руководству клуба о нежелании выступать за команду из-за долгов по зарплате.

Как сообщает «Чемпионат», вице-капитан команды Максим Насадюк обратился в письменной форме к руководству. В тексте он написал о нежелании играть дальше из-за отсутствия зарплаты.

«В начале сезона всё было хорошо, были сборы в Крымске. Губернатор, который ещё тогда был и. о., был постоянно на связи с директором клуба, говорил, что будет нас поддерживать. 13 сентября его выбрали, после чего губернатор пропал. Перед футболистами была задолженность в семь месяцев по зарплате», — сказал спортсмен.

По его словам, затем состоялся диалог с министром спорта Иркутской области, после чего было выделено 25 млн рулей на покрывание долгов из бюджета, а также — 19 млн из небюджетных средств.

«С учётом всех перелётов это ничтожно мало. Сейчас у нас нет денег даже для того, чтобы вылететь в Читу на матч. На все игры мы добираемся своим ходом. Нам должны сейчас за два месяца. Большие сомнения, что они когда-то будут выплачены. Тренироваться мы точно не будем, наш выезд в Читу, повторюсь, тоже под большим вопросом», — добавил Насадюк.

Ранее сообщалось, когда в «Тамбове» намерены погасить долги перед футболистами.