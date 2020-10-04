В «Тамбове» намерены погасить долги перед футболистами в течение 10 дней
- РИА Новости
«В течение десяти дней планируется закрыть этот вопрос, всё идёт в рабочем порядке», — приводит слова Худякова ТАСС.
В начале сентября игроки «Тамбова» написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате. Кроме того, футболисты грозили устроить бойкот и не выйти на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Уфой».
Ранее сообщалось, что «Тамбов» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Арсеналом».