В «Тамбове» намерены погасить долги перед футболистами в течение 10 дней

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб планирует погасить долги по заработной плате перед футболистами в ближайшие десять дней.
В «Тамбове» намерены погасить долги перед футболистами в течение 10 дней
  • РИА Новости

«В течение десяти дней планируется закрыть этот вопрос, всё идёт в рабочем порядке», — приводит слова Худякова ТАСС.

В начале сентября игроки «Тамбова» написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате. Кроме того, футболисты грозили устроить бойкот и не выйти на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Уфой».

Ранее сообщалось, что «Тамбов» ушёл от поражения в матче РПЛ с «Арсеналом».

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