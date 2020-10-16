Чеферин не исключил сокращения количества стран — хозяек Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о формате проведения предстоящего континентального первенства на фоне новых вспышек коронавируса.

«Мы постоянно следим за ситуацией и сейчас абсолютно уверены, что турнир состоится. План таков, что Евро-2020 пройдёт именно так, как и должен. Но я также должен сказать, что мы можем провести турнир не в 12 странах, а в 11, восьми, пяти или одной», — цитирует Чеферина ESPN.

Евро-2020 должен был состояться минувшим летом, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на лето 2021 года. При этом турнир сохранил название. Планируется проведение соревнований в 12 разных городах различных стран Европы. Одним из принимающих городов должен стать Санкт-Петербург.

Ранее Сорокин опроверг возможность лишения Санкт-Петербурга права на проведение Евро-2020.