Сорокин опроверг возможность лишения Санкт-Петербурга права на проведение Евро-2020
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- РИА Новости
«Мы даже не хотим комментировать подобные слухи. Продолжаем готовить Евро-2020 на высоком, спортивном, художественном уровне», — цитирует члена исполкома УЕФА News.ru.
Изначально планировалось, что турнир пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может потерять право проведения матчей Евро-2020.