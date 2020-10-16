Сорокин опроверг возможность лишения Санкт-Петербурга права на проведение Евро-2020

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Генеральный директор организационного комитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию британских СМИ о том, что Россию могут лишить права провести турнир из-за коронавируса.
Сорокин опроверг возможность лишения Санкт-Петербурга права на проведение Евро-2020
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы даже не хотим комментировать подобные слухи. Продолжаем готовить Евро-2020 на высоком, спортивном, художественном уровне», — цитирует члена исполкома УЕФА News.ru.

Изначально планировалось, что турнир пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может потерять право проведения матчей Евро-2020.

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