Сорокин опроверг возможность лишения Санкт-Петербурга права на проведение Евро-2020

Генеральный директор организационного комитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию британских СМИ о том, что Россию могут лишить права провести турнир из-за коронавируса.

© Владимир Астапкович

РИА Новости

«Мы даже не хотим комментировать подобные слухи. Продолжаем готовить Евро-2020 на высоком, спортивном, художественном уровне», — цитирует члена исполкома УЕФА News.ru. Изначально планировалось, что турнир пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Баку, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может потерять право проведения матчей Евро-2020.