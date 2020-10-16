Экс-фигуристка Хохлова рассказала, как тренер Зуева учила её падать

Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова сказала, когда научилась правильно падать.

«Я научилась правильно падать только в Америке у Марины Зуевой. Она меня как-то все 45 минут тренировки гоняла: «Ты у меня сейчас будешь падать». Та тренировка реально стала для меня открытием», — призналась Хохлова в интервью RT.

По её словам, до того момента она умела правильно группироваться при падении, но ей нужно было научиться подниматься в кратчайшие сроки.

«В танцах очень важно, насколько быстро человек способен после падения вскочить и продолжить программу. Соответственно, если чувствуешь, что сейчас упадёшь, нужно уметь сгруппироваться таким образом, чтобы как можно быстрее снова оказаться на ногах», — добавила Хохлова.

Ранее Хохлова поделилась мнением, почему российские пары уступают иностранным конкурентам в последние годы.