Хохлова предположила, почему российские пары проигрывают иностранцам в последние годы

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Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова поделилась мнением, почему российские пары уступают иностранным конкурентам в последние годы.
Хохлова предположила, почему российские пары проигрывают иностранцам в последние годы
  • © Alexander Chernykh/Russian Look
  • globallookpress.com

«Этот же самый вопрос мне задавали в российской Федерации фигурного катания, когда я вернулась от Зуевой и Шпильбанда: «Что они делают? Расскажи, объясни». На тот момент я и сама не до конца осознавала, в чём причина. Не могла сформулировать. Сейчас же мне кажется, что дело в той самой ответственности спортсмена перед самим собой. В постоянной готовности сделать больше, чем говорит тренер», — заявила Хохлова в интервью RT.

По её словам, в техническом аспекте российские спортсмены не менее талантливы, чем иностранцы, но редко проявляют инициативу в плане создания постановки.

«Люди зачастую просто воплощают на льду то, что им предложили. Это здорово в плане дисциплины, но для результата очень важно, когда ты сам постоянно толкаешь себя вперёд», — заключила Хохлова.

Ранее она заявила, что бывшие фигуристы смотрят на ледовые шоу как на возможность заработать.

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