Хохлова: бывшие фигуристы смотрят на шоу как на возможность быстро заработать

Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова рассказала, почему бывшие спортсмены идут в ледовые шоу по окончании профессиональной карьеры.

«Претендентов в кордебалет всегда бывает много, потому что спортсмены, которые заканчивают выступать, смотрят на шоу как на возможность быстро заработать. Уже потом, когда понимают, что работа в шоу не менее адская, нежели в спорте, многие уходят: кто подкатывать идёт, кто по тренерской стезе. Но костяк чемпионов, который сложился у Ильи Авербуха, стабилен», — сказала Хохлова в интервью RT.

Ранее она рассказала, почему отказалась от работы тренером в США.