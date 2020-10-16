Экс-фигуристка Хохлова рассказала, почему отказалась от работы тренером в США

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Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова ответила, почему отказалась от возможности работать тренером в США.
Экс-фигуристка Хохлова рассказала, почему отказалась от работы тренером в США
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я хотела остаться. Марина накидывала мне разнообразные варианты, мы рассматривали возможность работать в другом городе, в другом штате, где я могла бы прийти коучем на какой-то каток. Американская система в этом отношении устроена совершенно по-другому, нежели в России: даже если у специалиста спортсмены показывают результаты, бесплатный лёд ему никто не даст. Каждый сам по себе. Чем больше учеников, тем больше льда ты можешь брать в аренду. Мне же предстояло начинать самостоятельную работу с нуля», — призналась Хохлова в интервью RT.

По её словам, в тот момент ей позвонил серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух и предложил принять участие в его ледовом проекте «Профессионалы».

«Помните, когда десять дуэтов постоянно менялись на льду партнёрами? Это был сумасшедший опыт. Мы, как в спорте, отчаянно рубились между собой за золотые медали. Когда съёмки подошли к концу, начались новогодние ёлки, и по прошествии стольких месяцев возвращаться в Америку стало уже неактуально. Мне, честно говоря, просто не захотелось уезжать от российской жизни», — добавила Хохлова.

Ранее российская фигуристка Полина Шелепень, в своё время тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, выразила мнение, что в США спортсменов не так сильно критикуют за смену тренеров, как в России.

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