Шелепень объяснила критику фигуристов из-за смены тренеров озлобленностью россиян

Короткая ссылка
Российская фигуристка Полина Шелепень, в своё время тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, считает, что в США спортсменов не так сильно критикуют за смену тренеров, как в России.
Шелепень объяснила критику фигуристов из-за смены тренеров озлобленностью россиян
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов, хотя человек был и есть, он выступает. А все начинают на него собачиться. В Америке такого нет. Перешёл — и ладно. Я не знаю, чего добиваются люди, когда они пишут ребёнку в комментариях гадости. Это как-то вообще нечеловечно. Могут потом довести», — цитирует Шелепень Sport24.

Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания подтвердили переход Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить