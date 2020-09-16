Шелепень объяснила критику фигуристов из-за смены тренеров озлобленностью россиян

Российская фигуристка Полина Шелепень, в своё время тренировавшаяся в группе Этери Тутберидзе, считает, что в США спортсменов не так сильно критикуют за смену тренеров, как в России.

«У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов, хотя человек был и есть, он выступает. А все начинают на него собачиться. В Америке такого нет. Перешёл — и ладно. Я не знаю, чего добиваются люди, когда они пишут ребёнку в комментариях гадости. Это как-то вообще нечеловечно. Могут потом довести», — цитирует Шелепень Sport24.

Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания подтвердили переход Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.