Шелепень объяснила критику фигуристов из-за смены тренеров озлобленностью россиян
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- РИА Новости
«У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов, хотя человек был и есть, он выступает. А все начинают на него собачиться. В Америке такого нет. Перешёл — и ладно. Я не знаю, чего добиваются люди, когда они пишут ребёнку в комментариях гадости. Это как-то вообще нечеловечно. Могут потом довести», — цитирует Шелепень Sport24.
Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания подтвердили переход Евгении Медведевой от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе.