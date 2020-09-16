Жулин считает, что Тутберидзе сама была готова помириться с Медведевой

Известный в прошлом фигурист, а ныне тренер Александр Жулин высказался о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

С 2018 года двукратная чемпионка мира занималась у канадского специалиста Брайана Орсера. 16 сентября стало известно о её переходе.

«На 100% правильное решение, я очень за неё рад. Рад, что Этери Георгиевна её приняла, результат будет хороший», — приводит слова Жулина Sport24.

По его мнению, Тутберидзе была готова сама помириться с Медведевой. Жулин отметил, что у спортсменки видно старание, но контрольный прокат у неё получился невнятный.

«Второе — это пандемия. Непонятно, что будет с этим сезоном. Думаю, что ей будет комфортнее и душевнее тренироваться в России», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Федерации фигурного катания на коньках России подтвердили переход Медведевой от Орсера к Тутберидзе.