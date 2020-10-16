Хохлова рассказала, как начала работать тренером по фигурному катанию в 16 лет

Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова рассказала, почему начала работать тренером в 16 лет.

«С одной стороны, хотелось иметь свои личные деньги, потому что на тот момент мы с Сергеем в сборную ещё не попадали и никакой зарплаты у нас не было. А кроме того, было просто интересно, способна я кого-то чему-то научить или нет. В 2015-м у меня даже своя школа имелась — в Дмитрове. Но каток был муниципальным, его то закрывали, то выкупали, то продавали, и постоянно возникали проблемы. Надо, допустим, готовить спортсменов к соревнованиям, а льда нет. В результате мне пришлось прекратить там работать. Хотя все мои бывшие танцоры до сих пор звонят, когда нужно просто посоветоваться по любым вопросам», — сказала Хохлова в интервью RT.

Ранее она выразила мнение, что в России тренеры по фигурному катанию боятся экспериментировать.