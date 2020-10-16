Экс-фигуристка Хохлова считает, что в России тренеры боятся экспериментировать

Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова выразила мнение, что в России тренеры по фигурному катанию сосредоточены на удержании достигнутого, а не на развитии.

«Мы как бы постоянно пытаемся удержать то, что уже есть. И направляем все силы на удержание достигнутого, а не на расширение собственных границ. А надо идти вперёд, надо открываться каким-то новым вещам, пусть даже они кажутся абсурдными. В той же Америке мне поначалу многое казалось странным. Зачем, например, приглашать на тренировки актёров или людей из совершенно далёких на первый взгляд профессий? Но это всё то же самое расширение собственного сознания. Почему не попробовать? Не пошло — окей, проехали, пробуем что-то ещё. У нас же постоянно ощущается некий железный занавес, который никак не спадёт», — сказала Хохлова в интервью RT.

Ранее Хохлова рассказала, как тренер Марина Зуева учила её падать.