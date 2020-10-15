СМИ: «Спартак» передумал обращаться в CAS по поводу вынесения штрафа Федуну
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, «Спартак» получил мотивировочную часть решения от РФС и теперь не будет обращаться в CAS. Отмечается, что штраф будет выплачен.
После матча первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (2:2), в котором в ворота «Спартака» было назначено два пенальти, Федун жёстко раскритиковал судейство и пригрозил снять команду с чемпионата. Затем владелец красно-белых был оштрафован на 200 тыс. рублей.
Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что ждёт решения CAS по делу Федуна.