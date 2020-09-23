Созин: с нетерпением жду решения CAS по делу Федуна

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение московского «Спартака» обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу штрафа, наложенного на владельца красно-белых Леонида Федуна за высказывание о снятии команды с Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Федун имел полное право обжаловать решение комитета по этике РФС в CAS. Я вспоминаю, как юристы «Спартака» подошли к заседанию по этике, и не удивлён, что они пошли дальше. Понимая, какие серьёзные юристы работают на Федуна, мы тоже готовились серьёзно. Не удивлён, что апелляцию Федуна отклонили, мы педантично подошли к параграфам, которые вменялись ему. На апелляции и не должно было быть другого ответа. Что будет в CAS? Мне самому интересно. Для меня CAS — это нечто глобальное, когда наших олимпийцев дисквалифицировали, например. У Федуна нет такого серьёзного повода, чтобы идти в CAS. Мы не комитет кровожадных людей. Просто уточнили, что его поведение было неправильным. Жду решения CAS, ожидать его стоит не раньше, чем к концу декабря», — цитирует Созина «Чемпионат».

Решением комитета по этике РФС на Федуна был наложен штраф в размере 200 тыс. рублей за угрозу снять команду с чемпионата после ничейного результата в матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

Ранее глава комитета по этике РФС отреагировал на намерение «Спартака» обратиться в CAS.