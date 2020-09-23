Глава комитета по этике РФС отреагировал на намерение «Спартака» обратиться в CAS

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Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал намерение московского футбольного клуба «Спартак» обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение комитета оштрафовать владельца команды Леонида Федуна на 200 тыс. рублей.
Глава комитета по этике РФС отреагировал на намерение «Спартака» обратиться в CAS
  • РИА Новости

«Пусть подают, они имеют на это право. За период моей работы это первый случай апелляции, да и, по-моему, раньше такого не случалось. Если деньги есть — пусть подают. Даже не могу прогнозировать, как всё сложится. Тем более рассмотрение в CAS длится очень долго и нудно. Может, мы окажемся неправы, а может, и правы — жизнь покажет», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

В начале августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с чемпионата в случае продолжения «судейской травли». За эту фразу комитет по этике 2 сентября оштрафовал владельца красно-белых на 200 тыс. рублей. «Спартак» подал апелляцию, которая была отклонена.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в CAS в связи с отказом РФС отменить штраф Федуна.

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