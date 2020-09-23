Глава комитета по этике РФС отреагировал на намерение «Спартака» обратиться в CAS

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал намерение московского футбольного клуба «Спартак» обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение комитета оштрафовать владельца команды Леонида Федуна на 200 тыс. рублей.

«Пусть подают, они имеют на это право. За период моей работы это первый случай апелляции, да и, по-моему, раньше такого не случалось. Если деньги есть — пусть подают. Даже не могу прогнозировать, как всё сложится. Тем более рассмотрение в CAS длится очень долго и нудно. Может, мы окажемся неправы, а может, и правы — жизнь покажет», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

В начале августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с чемпионата в случае продолжения «судейской травли». За эту фразу комитет по этике 2 сентября оштрафовал владельца красно-белых на 200 тыс. рублей. «Спартак» подал апелляцию, которая была отклонена.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратится в CAS в связи с отказом РФС отменить штраф Федуна.