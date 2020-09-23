«Спартак» обратится в CAS в связи с отказом РФС отменить штраф Федуна

Московский «Спартак» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне после отказа апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) отменить штраф, наложенный комитетом по этике на владельца клуба Леонида Федуна,

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», — цитирует генерального директора клуба Шамиля Газизова ТАСС.

В начале августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с чемпионата в случае продолжения «судейской травли». За эту фразу комитет по этике 2 сентября оштрафовал владельца красно-белых на 200 тысяч рублей. «Спартак» подал апелляцию, которая была отклонена.

Ранее РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна.