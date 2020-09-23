«Спартак» обратится в CAS в связи с отказом РФС отменить штраф Федуна

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Московский «Спартак» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне после отказа апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) отменить штраф, наложенный комитетом по этике на владельца клуба Леонида Федуна,
«Спартак» обратится в CAS в связи с отказом РФС отменить штраф Федуна
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», — цитирует генерального директора клуба Шамиля Газизова ТАСС.

В начале августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с чемпионата в случае продолжения «судейской травли». За эту фразу комитет по этике 2 сентября оштрафовал владельца красно-белых на 200 тысяч рублей. «Спартак» подал апелляцию, которая была отклонена.

Ранее РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна.

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