«Спартак» обратится в CAS в связи с отказом РФС отменить штраф Федуна
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«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS», — цитирует генерального директора клуба Шамиля Газизова ТАСС.
В начале августа после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) Федун заявил, что снимет команду с чемпионата в случае продолжения «судейской травли». За эту фразу комитет по этике 2 сентября оштрафовал владельца красно-белых на 200 тысяч рублей. «Спартак» подал апелляцию, которая была отклонена.
Ранее РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна.