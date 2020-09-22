РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна

Короткая ссылка
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение комитета по этике наказать владельца московского «Спартака» Леонида Федуна за высказывания о возможном снятии команды с чемпионата.
РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Отказать в удовлетворении апелляции председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» Федуна Л.А. на решение комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года. Оставить в силе решение комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года», — говорится на сайте РФС.

Заявление о возможном снятии «Спартака» Федун сделал после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (2:2). В ворота москвичей было назначено два пенальти. За свои высказывания Федун был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ранее «Ренн» отклонил предложение «Спартака» по Соппи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить