РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение комитета по этике наказать владельца московского «Спартака» Леонида Федуна за высказывания о возможном снятии команды с чемпионата.

«Отказать в удовлетворении апелляции председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» Федуна Л.А. на решение комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года. Оставить в силе решение комитета РФС по этике от 2 сентября 2020 года», — говорится на сайте РФС.

Заявление о возможном снятии «Спартака» Федун сделал после матча первого тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (2:2). В ворота москвичей было назначено два пенальти. За свои высказывания Федун был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Ранее «Ренн» отклонил предложение «Спартака» по Соппи.