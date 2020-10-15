Нурмагомедов не исключил боя с Чендлером, если он победит Махачева

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал рассмотреть бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера как претендента на титульный поединок, если тот победит Ислама Махачева, члена команды россиянина.

«Мне позвонил Нурмагомедов и сказал: «Если Майкл Чендлер победит Ислама, то я буду рассматривать его как претендента номер один. Я хочу, чтобы ты донёс это до людей». Я ответил ему: «Хабиб, я донесу, но скажу, что ты позвонил мне лично и сказал об этом». И Нурмагомедов сказал: «Договорились. Обнародуй эту информацию», — рассказал экс-боец UFC Чейл Соннен в своём подкасте.

Чендлер, который назначен резервистом на бой Хабиба с Джастином Гэтжи, отказался от боя с Махачевым, поскольку «не знает, кто это такой».

Ранее Нурмагомедов сравнил свой бой с Мейвезером с противостоянием Али и Фрейзера.