Нурмагомедов сравнил свой бой с Мейвезером с противостоянием Али и Фрейзера

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что уже вошёл в историю смешанных единоборств.
Нурмагомедов сравнил свой бой с Мейвезером с противостоянием Али и Фрейзера
  • © РИА Новости

«30-0 — это будет великий рекорд. Как у Мейвезера, только в ММА. Я близок к этому. Думаю, что я уже вошёл в историю. Ведь то, что было два года назад, никогда не забудут. Этот поединок будут смотреть и через 50 лет. Это как бой Мохаммеда Али с Джо Фрейзером в Маниле», — сказал Нурмагомедов в интервью Yahoo Sports

Поединок Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором состоялся 6 ноября 2018 года на турнире UFC 229. Россиянин победил ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Бой Мухаммеда Али и Джо Фрейзера в Маниле состоялся 1 октября 1975 года и завершился победой Али после 14-го раунда, когда угол соперника отказался продолжать бой. Этот поединок считается одним из величайших в истории бокса.

Ранее Нурмагомедов рассказал о первых тренировках после смерти отца.

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