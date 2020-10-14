Нурмагомедов о первых тренировках после смерти отца: иногда я не понимал, чем вообще занимаюсь

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о первых тренировках после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Это было сложно — начинать свою подготовку, оставаясь у себя в селе, занимаясь дважды в день. Иногда я не понимал, чем вообще занимаюсь. И первая половина моей подготовки — начиная с июля и весь август — была очень тяжёлым временем. Да даже сейчас я всё ещё думаю об отце. Но мне нужно идти вперёд, и поможет только терпение», — рассказал Хабиб в интервью Yahoo Sports.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений в связи с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов резко отреагировал на очередной вопрос об отце.