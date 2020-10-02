Нурмагомедов резко отреагировал на очередной вопрос об отце

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов резко ответил на очередной вопрос о его отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове, который скончался минувшим летом.
Нурмагомедов резко отреагировал на очередной вопрос об отце
  • Reuters

«Я не понимаю, когда люди спрашивают у меня: «Насколько сложно вам тренироваться без отца?» Разумеется, это трудно. Не понимаю, почему вы, ребята, до сих пор спрашиваете меня об этом», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Затем спортсмен спросил у журналиста, есть ли у него отец, и, получив положительный ответ, сказал следующее: «Как вы думаете, если бы с ним что-то случилось, вам было бы тяжело или легко? Вот и я тоже человек».

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в возрасте 57 лет из-за осложнений в связи с коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не отказывался от участия в шоу с Макгрегором.

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