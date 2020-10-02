Нурмагомедов заявил, что не отказывался от участия в шоу с Макгрегором

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опроверг информацию о том, что отказался от участия в шоу The Ultimate Fighter, услышав, что в нём также будет сниматься ирландец Конор Макгрегор.
Нурмагомедов заявил, что не отказывался от участия в шоу с Макгрегором
  • Reuters

«Я ни от чего не отказывался. Просто у меня впереди бой с Джастином Гэтжи. Сейчас нет смысла разговаривать о том, что будет происходить после этого поединка. Я никогда таким не занимался. Не вижу смысла что-то говорить о своём будущем, если ты заглядываешь за спину своему сопернику», — приводит слова Нурмагомедова РИА Новости.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда россиянин одержал победу, применив удушающий приём.

Бой Нурмагомедова с Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. Нурмагомедов за свою карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету Гэтжи 22 победы и два поражения в MMA.

Ранее Нурмагомедов ответил, с помощью какого приёма он бы хотел победить Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить