Панарин поделился мнением о перспективах киберспорта

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что в будущем киберспортсмены будут зарабатывать больше, чем представители реальных видов спорта.

«В будущем киберспортсмены будут намного популярнее обычных спортсменов или певцов. Если сейчас много зарабатывают только топы, то в будущем появятся игроки четвёртого звена, как и у нас, которые зарабатывают несколько миллионов. Раньше я скептически относился к играм, а сейчас начал углубляться, посмотрел турниры по Counter-Strike. Ребята испытывают те же эмоции, что и обычные спортсмены. Круто, если это их делает счастливыми», — сказал Панарин в интервью Sport24.

Также российский хоккеист добавил, что у него есть команда по одной из кибердисциплин и он планирует её дальнейшее развитие.

«Да, есть команда по Counter-Strike. Пока что она на стадии зарождения. Мы планируем расширяться. Уже понимаем, как всё это работает. Сейчас будем расширяться, открывать ещё и другие клубы. Есть планы сделать проект в Коркине. Это тоже как социальный лифт. Также стараемся двигаться в онлайн-гейминг, там тоже много возможностей. Останавливаться не собираемся», — добавил Панарин.

Ранее Панарин рассказал о жизни в «пузыре» Национальной хоккейной лиги.