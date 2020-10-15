Панарин рассказал о жизни в «пузыре» НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о жизни в «пузыре» во время плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я не испытывал никакого дискомфорта. Там были рестораны, нам разрешали выходить на улицу. Сейчас есть интернет. А не как было раньше — в интернате лежишь на кровати и подкидываешь мандаринку в потолок. В общем, в «пузыре» было нормально. В жизни бывали условия посложнее. Сейчас можно смотреть фильмы и сериалы. Плюс время между тренировками и играми летело быстро. Вот те, кто дошёл до финала, наверняка подустали», — цитирует Панарина Sport24.

Плей-офф НХЛ 2020 года был проведён в закрытых «пузырях» в канадских городах Эдмонтон и Торонто и продлился с 1 августа по 28 сентября.

Ранее сообщалось, что Панарин включён в первую символическую сборную звёзд НХЛ, Кучеров — во вторую.