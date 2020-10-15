Прядкин — о решении суда по «Спартаку»: последующие решения будут ещё жёстче

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о решении суда оштрафовать московский «Спартак» за нарушения требований Роспотребнадзора на матче 11-го тура первенства с «Зенитом».
Прядкин — о решении суда по «Спартаку»: последующие решения будут ещё жёстче
  • РИА Новости

«Возможно ли ужесточение санкций со сторону Роспотребнадзора? Они и так достаточно серьёзные. Все видели жёсткое решение суда по «Спартаку». Это прецедент. Я думаю, последующие решения будут ещё жёстче», — цитирует Прядкина ТАСС.

За превышение максимально допустимой квоты присутствия болельщиком на стадионе во время матча «Спартак» — «Зенит», московский клуб был оштрафован на 300 тыс. рублей.

Ранее Прядкин заявил о том, что существует возможность сокращения квоты на посещение матчей РПЛ.

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