Прядкин: существует возможность сокращения квоты на посещение матчей РПЛ

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что квота по заполняемости стадионов во время матчей первенства может быть сокращена.
Прядкин: существует возможность сокращения квоты на посещение матчей РПЛ
  • РИА Новости

«Безусловно, подобная возможность существует, о чём мы говорили с владельцами и руководителями клубов. Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, ради них он и существует. Но сейчас такая возможность есть», — приводит слова Прядкина ТАСС.

В настоящее время существует ограничение в 30% по заполняемости стадионов на матчи РПЛ из-за коронавируса.

Ранее глава РПЛ поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021.

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