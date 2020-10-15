Прядкин: существует возможность сокращения квоты на посещение матчей РПЛ
- РИА Новости
«Безусловно, подобная возможность существует, о чём мы говорили с владельцами и руководителями клубов. Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, ради них он и существует. Но сейчас такая возможность есть», — приводит слова Прядкина ТАСС.
В настоящее время существует ограничение в 30% по заполняемости стадионов на матчи РПЛ из-за коронавируса.
Ранее глава РПЛ поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021.