Глава РПЛ поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал выход молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U-21).
Глава РПЛ поздравил молодёжную сборную России с выходом на Евро-2021
  • РИА Новости

«От всей души поздравляю молодёжную сборную России с выходом на чемпионат Европы! Мы ждали этого события с 2013 года. Особенно отрадно, что команда по большей части состоит из игроков РПЛ. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах, за ними — будущее лиги. Желаем команде Михаила Галактионова удачи на Евро!» — приводит слова Прядкина «Чемпионат».

Сборная России первой из команд — участниц отбора квалифицировалась на Евро-2021, чемпионат пройдёт в Венгрии и Словении.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России квалифицировалась на Евро впервые с 2013 года.

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