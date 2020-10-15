СМИ: Белорусской баскетболистке Левченко продлили срок пребывания под стражей
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Как сообщает TUT.BY, титулованной спортсменке на 72 часа продлён арест. Адвокат баскетболистки пока не знает, когда состоится суд.
Левченко была задержана 30 сентября и арестована на 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии. Спортсменка активно высказывалась за проведение повторных президентских выборов в Белоруссии.
Ранее Бах заявил, что МОК может наложить санкции на Белоруссию при выявлении нарушений Олимпийской хартии.