СМИ: Белорусской баскетболистке Левченко продлили срок пребывания под стражей

Финалистка женской Национальной баскетбольной лиги (WNBA), бронзовая призёрка чемпионата Европы Елена Левченко не вышла на свободу после 15 суток ареста.

Как сообщает TUT.BY, титулованной спортсменке на 72 часа продлён арест. Адвокат баскетболистки пока не знает, когда состоится суд.

Левченко была задержана 30 сентября и арестована на 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии. Спортсменка активно высказывалась за проведение повторных президентских выборов в Белоруссии.

Ранее Бах заявил, что МОК может наложить санкции на Белоруссию при выявлении нарушений Олимпийской хартии.