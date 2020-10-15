Уайт назвал имя единственного вероятного соперника Чимаева

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился планами на следующий бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Уайт назвал имя единственного вероятного соперника Чимаева
  • © Reuters

«В течение ближайших двух дней у меня будет кое-что для Чимаева. Послушайте, сейчас никто не хочет с ним драться. Кроме Нила Мэгни. Он сказал: «Я буду драться с ним». Уважение Нилу», — цитирует Уайта ESPN.

На счету 33-летнего Мэгни 24 победы и семь поражений в профессиональной карьере, в том числе 17 побед и шесть поражений в UFC. В рейтинге полусреднего веса он занимает десятое место.

Чимаев в UFC провёл три поединка, во всех победил досрочно. За три боя он пропустил лишь два удара, а нанёс почти 200. 

Ранее Чимаев заявил, что экс-чемпион UFC Уайдман отказался от боя с ним.

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